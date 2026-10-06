मुंबई छोड़ इन 9 सितारों ने चुनी सुकून की जिंदगी!

यामी गौतम और आदित्य धर मुंबई की चकाचौंध से दूर अपनी जड़ों और मानसिक शांति के लिए यह कपल हिमाचल प्रदेश के मंडी (गोहर) स्थित अपने 100 साल पुराने हेरिटेज घर में ज्यादा वक्त बिताता है.