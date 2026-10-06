मुंबई छोड़ इन 9 सितारों ने चुनी सुकून की जिंदगी!

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा मुंबई की भीड़-भाड़ और मीडिया की चकाचौंध से दूर शांतिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए इन्होंने लंदन में बसने का फैसला किया है और आजकल वहीं रह रहे हैं
आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप अपने परिवार और बच्चों के साथ अधिक समय बिताने के लिए ये मुंबई छोड़कर फिलहाल चंडीगढ़ में अपने होमटाउन में रह रहे हैं
समीरा रेड्डी और अक्षय वर्दे शहरी भागदौड़ और हच-पच भरी जिंदगी से तंग आकर इन्होंने प्रकृति के करीब शांति से रहने के लिए गोवा शिफ्ट होने का फैसला किया और आजकल वहीं हैं
कल्कि कोचलिन मानसिक शांति और सुकून भरी नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाने के लिए इन्होंने मुंबई छोड़कर गोवा में अपना आशियाना बना लिया है और वहीं रह रहे हैं
प्रीति जिंटा शादी के बाद फैमिली लाइफ पर फोकस करने के लिए ये मुख्य रूप से लॉस एंजिल्स (अमेरिका) में शिफ्ट हो गई हैं और वहीं रहती हैं
अविकार गौर मुंबई की चकाचौंध से दूर एक शांत और सिंपल लाइफ जीने के लिए यह कपल हैदराबाद में रह रहा है
अनुराग कश्यप फिल्म इंडस्ट्री के तनाव, नेगेटिविटी और चकाचौंध से दूर बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और क्रिएटिविटी के लिए ये मुंबई छोड़कर बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं
अरिजीत सिंह स्टारडम और मुंबई की चकाचौंध से दूर अपनी जड़ों से जुड़े रहने और बेहद साधारण जीवन जीने के लिए ये अपने होमटाउन जियागंज (पश्चिम बंगाल) में ही रहते हैं
यामी गौतम और आदित्य धर मुंबई की चकाचौंध से दूर अपनी जड़ों और मानसिक शांति के लिए यह कपल हिमाचल प्रदेश के मंडी (गोहर) स्थित अपने 100 साल पुराने हेरिटेज घर में ज्यादा वक्त बिताता है.