Oct 15, 2025
Anuradha-kashyap
खूबसूरती के चक्कर में खतरा! Eyelash Extensions से हो सकते हैं ये 8 नुकसान
Eyelash extensions में इस्तेमाल होने वाला गोंद कई बार केमिकल वाला होता है, जो आंखों में जलन और लालपन पैदा कर सकता है
कुछ लोगों को गोंद से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जिससे आंखों में खुजली, पानी आना और सूजन जैसी परेशानी हो सकती है.
एक्सटेंशन लगवाने के दौरान अगर साफ-सफाई का ध्यान न रखा जाए, तो बैक्टीरिया आंखों में इंफेक्शन फैला सकते हैं
भारी और लंबे एक्सटेंशन आपकी असली पलकों पर दबाव डालते हैं, जिससे नेचुरल पलकें झड़ने या टूटने लगती है.
अगर रोज साफ नहीं किया जाए, तो एक्सटेंशन में गंदगी और तेल जमा होकर आंखों में इंफेक्शन पैदा कर सकता है
नींद में करवट लेने या आंखें रगड़ने पर एक्सटेंशन टूट सकते हैं, जिससे आंखों में चुभन और असहजता महसूस होती है
कई सैलून कम क्वालिटी का गोंद या मटीरियल इस्तेमाल करते हैं, जो कॉर्निया को नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी पर असर डाल सकता ह
बार-बार एक्सटेंशन लगवाने से आंखों के आस-पास की त्वचा पतली हो जाती है और डार्क सर्कल्स का खतरा बढ़ जाता है.
