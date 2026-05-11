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वेट लॉस के 8 जादुई ड्रिंक्स

Kajal-jain
May 11, 2026
May 11, 2026
Kajal-jain

खस का पानी- ये इन्फ्यूज्ड वाटर शरीर में कूलिंग जनरेट करता है. ये सूजन, एक्ने के साथ-साथ हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है

गोंद कतीरा- ये स्किन प्रॉबलम्स में रामबाण का काम करता है. बॉडी हीट कम करने और हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी लाभकारी है

सब्जा मिंट वॉटर- ये पानी आपके डायजेशन को इंप्रूव करता है. इससे भूख कंट्रोल होती है और आप आसानी से वजन घटा पाते हैं.

सत्तू की छाछ- पानी में घोलकर पीने के बजाए चने के सत्तू को छाछ के साथ पीजिए. ये हाई प्रोटीन कंटेट मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है

कोकोनट चिया वॉटर- जिनको डीहाइड्रेशन की दिक्कत रहती है वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए नारियल के पानी को चिया सीड के साथ पिएं.

सौंफ नींबू पानी- ये कॉम्बीनेशन ब्लोटिंग को कम करके डायजेशन को बूस्ट करता है. इससे स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बनी रहती है

हलीम मिंट वॉटर- ये इन्फ्यूज्ड वॉटर आयरन की कमी को पूरा करता है जिससे बालों का झड़ना और थकान दूर करने में मदद मिलती है

पुदीने का पानी- ये गर्मी में कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है. इससे शरीर में एनर्जी बनी रहती है और डायजेस्टिव इशूज नहीं होते.

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