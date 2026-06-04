मोटापे का ब्रह्मास्त्र, मक्खन जैसे पिघलेगी चर्बी

Khas root water- खस की जड़ों का पानी शरीर को कूल रखता है. ये सूजन, एक्ने और हार्मोनल गड़बड़ी को भी कंट्रोल रखता है
Goond katira water- गोंद कतीरे का पानी आपके पेट को भरा हुआ रखता है. इससे बॉडी हीट, बैली फैट और क्रेविंग से भी राहत मिलती है
Sabja + mint water- पानी में पुदीने की पत्तियां और सब्जा सीड्स पीने से भूख कंट्रोल होती है. ये डायजेशन इंप्रूव करते फैट लॉस में हेल्प करता है
Sattu buttermilk- छाछ में सत्तू घोलकर पीने से शरीर में प्रोटीन की आपूर्ति होती है. ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके वेट लॉस जर्नी को आसान बनाता है
Coconut + chia water- नारियल पानी में चिया सीड्स डालकर पीने से इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट होती है. डीहाइड्रेशन और फैट से छुटकारा मिलता है
Saunf + lemon water- नींबू और सौंफ का पानी ब्लोटिंग को जड़ से खत्म करता है. ये डायजेशन और स्किन के लिए बेस्ट ड्रिंक है
Halim + mint water- हलीम और पुदीने का पानी शरीर में आयरन बूस्ट करता है. फैट कंट्रोल करने के साथ-साथ बालों को मजबूत बनाता है
Mint infused water- पुदीने का पानी आपके शरीर को सूजन से राहत प्रदान करता है. इससे पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है