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गया ही नहीं, 8 जगहों पर भी कर सकते हैं पिंडदान!

Kajal-jain
Oct 02, 2026
Oct 02, 2026
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वाराणसी (काशी), उत्तर प्रदेश  गंगा नदी के किनारे स्थित मणिकर्णिका और दशाश्वमेध घाट पर पिंडदान करने का विशेष महत्व है

प्रयागराज (इलाहाबाद), उत्तर प्रदेश यहां गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है

हरिद्वार, उत्तराखंड हर की पैड़ी और नारायणी शिला के पास पिंडदान करने से पूर्वजों को अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है

देव प्रयाग, उत्तराखंड जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनती है, वहां तर्पण करने से जन्माजन्मांतर के बंधन से मुक्ति मिल जाती है

बद्रीनाथ, उत्तराखंड यहां अलकनंदा नदी के तट पर स्थित ब्रह्म कपाल शिला पिंडदान के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है

उज्जैन, मध्य प्रदेश शिप्रा नदी के तट पर पितरों की शांति और मोक्ष के लिए पिंडदान किया जाता है

मथुरा, उत्तर प्रदेश यमुना नदी के ध्रुव घाट पर पिंडदान करने का विधान है

कुरुक्षेत्र, हरियाणा यहां पिहोवा तीर्थ और सन्निहित सरोवर पर पितृ तर्पण व पिंडदान किया जाता है

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