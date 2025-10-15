✕
Oct 15, 2025
Anuradha-kashyap
ये नो-ड्रिल डेकोरेशन हैक्स देखकर आप भी कहेंगे — “वाह! ये तो बड़ा आसान है
स्टिकर लाइट्स दीवारों की शोभा बढ़ाने का सबसे आसान तरीका हैं, इन्हें किसी भी सतह पर चिपकाया जा सकता है और हटाने पर कोई निशान नहीं छोड़ती
सेल्फ एडहेसिव हुक्स से आप तोरण, लाइट्स या सजावटी आइटम लटका सकते हैं, इन्हें लगाने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं और दीवारें पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं.
वॉल टेपेस्ट्री से दीवारों को नया रंग दें, बस टेप से चिपकाएं और कमरे को दें स्टाइलिश फेस्टिव टच ये हल्की और री-यूज़ेबल भी होती है.
LED मोमबत्तियां असली दीयों जैसी रोशनी देती हैं लेकिन जलने का डर नहीं होता, इन्हें किसी भी कोने में रखकर फेस्टिव ग्लो बढ़ाएं
आर्टिफिशियल ग्रीन बेल्स या वाइन लगाएं जो घर में हरियाली और पॉजिटिव वाइब्स लाती हैं, टेप से चिपकाएं और बिना छेद के हर कोना सजाएं
पेस्टेबल फोटो फ्रेम्स लगाकर अपनी यादों को दीवार पर सजाए, हटाने पर पेंट खराब नहीं होता और लुक मिलता है बेहद खूबसूरत
वॉल डेकल्स जैसे दीये, लक्ष्मी के पांव या रंगोली पैटर्न से घर को फेस्टिव फील दें, ये आसानी से चिपकते हैं और दीवार को नया लुक देते हैं
घर में रखें किसी पुराने कांच के जार या ग्लास में पानी भरकर उसमें फूल, फ्लोटिंग कैंडल और LED लाइट्स डालकर टेबल या शेल्फ पर रखें.
