Oct 10, 2025
Anuradha-kashyap
केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!
नारियल का तेल नेचुरल मेकअप रिमूवर के रूप में काम करता है, यह लिपस्टिक और वॉटरप्रूफ मस्कारा भी आसानी से हटा देता है.
जैतून का तेल कॉटन पर लगाकर चेहरे को साफ करें, यह हल्का और सेफ तरीका है.
एलोवेरा जेल भी मेकअप हटाने में मदद करता है, यह त्वचा को ठंडक देता है और रेडनेस कम करता है.
शहद और दूध का कॉम्बिनेशन भी असरदार है इसे कॉटन पर लगाकर धीरे-धीरे चेहरे पर रगड़ें
मायसेलर वॉटर घर पर भी बनाया जा सकता है, गुलाब जल और ग्लिसरीन मिलाकर कॉटन पर लगाएं.
दही को चेहरे पर लगाकर मेकअप धीरे-धीरे हटाया जा सकता है, यह नेचुरल क्लेंज़र की तरह काम करता है
बेबी ऑयल या मिनरल ऑयल भी सेफ ऑप्शन है, यह वॉटरप्रूफ मेकअप आसानी से हटा देता है
ठंडा दूध और कॉटन का इस्तेमाल भी सरल उपाय है, यह मेकअप हटाता है और त्वचा को नेचुरली रूप से नरम बनाता है
