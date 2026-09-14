देश के 8 सबसे चमत्कारी गणेश मंदिर, जहां पूरी होती है हर इच्छा!

कनका दुर्गा मंदिर और गणेश प्रांगण विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में कृष्णा नदी के तट पर स्थित बप्पा का एक बेहद प्राचीन और जागृत स्वरूप स्थापित है, जो दक्षिण भारत की आस्था का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है.