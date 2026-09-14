देश के 8 सबसे चमत्कारी गणेश मंदिर, जहां पूरी होती है हर इच्छा!

सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई (महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर में बप्पा की सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है और यहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना अवश्य पूरी होती है.
दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर पुणे (महाराष्ट्र) का ये मंदिर भव्यता और सोने से सजे बप्पा के स्वरूप के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए उमड़ते हैं.
रणथंभौर गणेश मंदिर सवाई माधोपुर (राजस्थान) स्थित रणथंभौर के किले में स्थित इस मंदिर में गणेश जी अपने परिवार और त्रिनेत्र रूप में विराजमान हैं, यहां देश भर से लोग शादी के पहले कार्ड भेजते हैं.
मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर (राजस्थान) की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर अपनी विशेष वास्तुकला और चमत्कारी प्रतिमा के लिए जाना जाता है जहां बुधवार के दिन भक्तों का भारी सैलाब उमड़ता है.
कनका दुर्गा मंदिर और गणेश प्रांगण विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में कृष्णा नदी के तट पर स्थित बप्पा का एक बेहद प्राचीन और जागृत स्वरूप स्थापित है, जो दक्षिण भारत की आस्था का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है.
कनिपक्कम विनायक मंदिर चितूर (आंध्र प्रदेश) के इस चमत्कारी मंदिर में स्थापित भगवान गणेश की मूर्ति का आकार लगातार धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जिसे देखने दूर-दूर से लोग आते हैं.
मधूर महागणपति मंदिर कासरगोड (केरल) में मधुवाहिनी नदी के तट पर स्थित यह प्राचीन मंदिर अपनी अनोखी बनावट और बप्पा की दिव्य मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है.
श्री मानकुट्टा गणेश मंदिर तंजावुर( तमिलनाडु)के इस ऐतिहासिक मंदिर में चोल राजवंश के समय की वास्तुकला की झलक मिलती है, यहां बप्पा के दर्शन करने से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं.