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शिवजी के 8 नामों का जाप, जगाएं सोया भाग्य!

Kajal-jain
Sep 06, 2026
Sep 06, 2026
Kajal-jain

ॐ रुद्राय नमः  यह भगवान शिव का रोदन करने वाले और दुखों को हरने वाला उग्र व शक्तिशाली नाम है

ॐ शर्वाय नमः यह नाम सभी कष्टों और पापों का संहार करने वाले स्वरूप को दर्शाता है

ॐ भावाय नमः यह संपूर्ण संसार के प्रकटीकरण और जीवन के भाव को संचालित करने वाले शिव हैं

ॐ उग्राय नमः यह महादेव का अत्यधिक प्रभावशाली और प्रलयकारी स्वरूप है

ॐ भीमाय नमः यह भय उत्पन्न करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला स्वरूप है

ॐ पशुपतये नमः यह सभी जीवों और संसार के प्राणियों (पशुओं) के स्वामी का नाम है

ॐ ईश्वराय नमः यह संपूर्ण ब्रह्मांड के परमेश्वर और नियंत्रक रूप को समर्पित है

ॐ महादेवाय नमः यह सभी देवताओं में श्रेष्ठ और सर्वोपरि महादेव का नाम है

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