पॉकेट फ्रेंडली इंटरनेशनल ट्रिप: ₹1 लाख में घूमिए 8 देश

थाईलैंड (Thailand) अफोर्डेबल फ्लाइट्स और वीजा-फ्री ट्रैवल के साथ बैंकॉक के नाईट मार्केट्स और फुकेत के खूबसूरत बीचेस का आनंद लें
वियतनाम (Vietnam) कम डेली एक्सपेंसेस में हा लॉन्ग बे क्रूज और हनोई के ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड का मज़ा लें
श्रीलंका (Sri Lanka) कम खर्चे में सिगिरिया के प्राचीन इतिहास, चाय के बागानों और सीनिक ट्रेन राइड का अनुभव करें
बाली, इंडोनेशिया (Bali, Indonesia) उबुद के हरे-भरे राइस टेरेस और क्लिफसाइड टेम्पल्स को बजट में आसानी से एक्सप्लोर करें
नेपाल (Nepal) वीजा-फ्री एंट्री और कम खर्च में हिमालयन व्यूज, काठमांडू के मंदिर और पोखरा की झीलें घूमें
मलेशिया (Malaysia) पेट्रोनास टावर्स और पेनांग के वर्ल्ड-क्लास स्ट्रीट फूड का वीजा-फ्री और बजट-फ्रेंडली सफर करें
भूटान (Bhutan) आसान परमिट और कम खर्च में शांत पहाड़ियों, मॉनेस्ट्रीज और शुद्ध हवा का लुत्फ उठाएं
कंबोडिया (Cambodia) भव्य अंगकोर वाट और सीम रीप के ऐतिहासिक मंदिरों को कम लागत में एक्सप्लोर करें