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2020 के बाद अक्षय कुमार की 8 फ्ल़ॉप फिल्में
Deepika-pandey
Jul 02, 2026
Jul 02, 2026
Deepika-pandey
सरफिरा (sarfira 2024)
बड़े मियां छोटे मियां (Bade Miyan Chhote Miyan 2024)
मिशन रानीगंज (Mission Raniganj 2023)
सेल्फी (Selfie 2023)
रक्षा बंधन (Raksha Bandhan 2022)
बच्चन पांडे (Bachchan Pandey 2022)
सम्राट पृथ्वीराज (Samrat Prithviraj 2022)
बेल बॉटम (Bell Bottom 2021)
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