भारत के 8 चमत्कारी कृष्ण मंदिर: जहां आज भी महसूस होती है कान्हा की मौजूदगी!

श्री बांके बिहारी मंदिर उतत्र प्रदेश के वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, मान्यता है कि यहां ठाकुर जी की आंखों में लगातार देखने पर भक्त सुधि-बुधि खो बैठते हैं, इसलिए पर्दा बार-बार डाला जाता है