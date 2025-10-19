✕
Oct 19, 2025
Anuradha-kashyap
बिरयानी का स्वाद बढ़ाने के लिए ट्राय करें ये 8 जबरदस्त रायते!
खीरे का रायता सबसे क्लासिक और फ्रेसिंग ऑप्शन है, ठंडे दही में कद्दूकस किया हुआ खीरा और हल्का नमक डालें.
पुदीने के पत्तों के साथ दही मिलाकर बनाएं ताज़ा रायता, इसमें हरी मिर्च और हल्का जीरा पाउडर डालें.
बारीक कटे टमाटर और प्याज डालकर बनाएं कमाल का रायता, इसमें हरी धनिया और थोड़ा चाट मसाला डालें
कद्दूकस की हुई गाजर और ठंडा दही मिलाकर बनाएं हेल्दी रायता, इसमें हल्का नमक और भुना जीरा डालें यह रंग और स्वाद दोनों में बेहतरीन लगता है.
दही में अनार के दाने डालकर बनाएं मीठा-खट्टा रायता, यह खासकर स्पाइसी बिरयानी के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है और आंखों को भी खूबसूरत लगता है
धनिया और पुदीने का ताज़ा पेस्ट दही में मिलाकर बनाएं मसालेदार और फ्रेश रायता, यह बिरयानी की गर्मी को संतुलित करता है और स्वाद को बढ़ाता है.
भुने हुए जीरे के पाउडर और दही का कॉम्बिनेशन बहुत खास होता है, हल्का नमक और हरी मिर्च डालें मसालेदार बिरयानी के साथ इसका स्वाद अद्भुत लगता है.
कद्दूकस की हुई सब्जियों को दही में मिलाकर बनाएं हेल्दी और रंगीन रायता, यह हर उम्र के खाने वालों को पसंद आता है और बिरयानी के स्वाद को बढ़ा देता है.
