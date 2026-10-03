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अक्टूबर में घूमने की 8 BEST जगहें!

Kajal-jain
Oct 03, 2026
Oct 03, 2026
Kajal-jain

कश्मीर - अक्टूबर में सुहावने मौसम, सुनहरे चिनार के पेड़ों और बर्फ से ढके पहाड़ों के खूबसूरत नजारों के लिए जाएं.

मनाली, हिमाचल प्रदेश  - अक्टूबर में ठंडक, साफ आसमान और हिमालयी वादियों की खूबसूरती का आनंद लेने का शानदार समय है.

ऋषिकेश, उत्तराखंड - अक्टूबर का खुशनुमा मौसम रिवर राफ्टिंग, एडवेंचर और गंगा किनारे सुकून के लिए बेहतरीन है.

जयपुर, राजस्थान - अक्टूबर की कम गर्मी में किलों, महलों और राजस्थानी संस्कृति को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं.

गोवा - अक्टूबर में मानसून के बाद हरियाली, सुहाना मौसम और समुद्र तटों का खूबसूरत नजारा मिलता है.

दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल - अक्टूबर में साफ मौसम के कारण कंचनजंघा के शानदार दृश्य और ठंडी पहाड़ी हवा का आनंद लें.

मैसूर, कर्नाटक - अक्टूबर में मैसूर दशहरा की भव्य सजावट और रोशनी के बीच शहर की शाही खूबसूरती देखने का मौका मिलता है.

मेघालय - अक्टूबर में बारिश कम होने लगती है, जिससे झरनों, पहाड़ियों और हरे-भरे प्राकृतिक नजारों को एक्सप्लोर करना आसान हो जाता है.

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