Oct 05, 2025
Prachi-tandon
क्या सेक्स लाइफ में नहीं बचा मजा? आज से खाना शुरू करें यह फल
बढ़ती उम्र, स्ट्रेस और भागदौड़ वाली लाइफ में कई बार सेक्स लाइफ पर असर पड़ने लगता है. जिसकी वजह से रिश्ते भी खराब होने लगते हैं.
खराब सेक्स लाइफ की वजह
सेक्स लाइफ ठीक करने के लिए दवाईयों से पहले नेचुरल तरीके भी अपनाएं जा सकते हैं. इसके लिए डाइट में खास फल और सब्जियां शामिल करें.
नेचुरल तरह से करें ठीक
कई रिसर्च में ऐसा सामने आया है कि सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने में अनानास फायदेमंद साबित हो सकता है.
अनानास है फायदेमंद
अनानास में फाइबर, विटामिन, आयरन और कई तरह के पोषक तत्व होते हैं. यह सभी खासकर मर्दों की सेक्सुअल
हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकते हैं.
मर्दों के लिए है टॉनिक!
अनानास में मैग्नीज भरपूर मा
त्रा में पाया जाता है, जो स्पर्म काउंट बढ़ाने में मदद करता है और उन्हें हेल्दी भी रखता है.
स्पर्म काउंट
अनानास खाने से मर्दों के शरीर में सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का बैलेंस बना रहता है.
सेक्स हार्मोन
अनानास में मौजूद विटामिन बी और सी शरीर को टॉक्सिन्स फ्री रखते हैं, जिससे स्टेमिना बढ़ता है.
सेक्स स्टेमिना
अगर सेक्स की इच्छा कम होती जा रही है, तो भी अनानास फायदेमंद हो सकता है. इसे अपनी डेली डाइट में नाश्ते में जूस या सलाद की तरह ले सकते हैं.
सेक्स ड्राइव
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer
