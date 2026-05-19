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गर्मियों में गजब की चीज है अमरूद, ये हैं फायदे
Deepika-pandey
May 19, 2026
May 19, 2026
Deepika-pandey
गर्मियों में अमरूद खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है.
इसमें विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं.
ये इम्यूनिटी को दुरुस्त रखता है.
पाचन को दुरुस्त रखता है.
वजन घटाने में मददगार है.
ग्लोइंग स्किन के लिए फायदेमंद
हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर
डायबिटीज को कंट्रोल करने में मददगार
आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद
तनाव कम करने में मददगार
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