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क्या आपने चखी हैं ये 7 तरह की लीची? हर किस्म का स्वाद है अलग
Preeti-rajput
Jun 10, 2026
Jun 10, 2026
Preeti-rajput
बिहार के मुजफ्फरपुर की शाही लीची का नाम सबसे पहले लिया जाता है. अपनी अनोखी मिठास, लाजवाब सुगंध और बेहतरीन होती है.
शाही लीची
इस लीची का नाम इसके छोटे बीजों की वजह से पड़ा है. बीज छोटे होने के कारण इसमें गूदा (पल्प) ज्यादा होता है.
बेदाना लीची
यह भी छोटे बीज वाली लीची है, जिसमें 70 प्रतिशत से ज्यादा गूदा होता है. इसे अर्ली बेदाना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जल्दी पक जाती है.
अर्ली बेदाना लीची
बिहार के मुजफ्फरपुर समेत कई इलाकों में चाइना लीची उगाई जाती है. इसका आकार गोल होता है और इसका छिलका नारंगी-लाल रंग का होता है.
चाइना लीची
यह लीची उत्तराखंड और उत्तर भारत के कई हिस्सों में उगाई जाती है. पकने पर इसका रंग गुलाबी या गहरा लाल हो जाता है. इसकी मिठास बेहद खास होती है.
देहरादून लीची
यह देहरादून लीची की एक खास किस्म है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी गुलाब जैसी खुशबू है.
रोजसेंटेड लीची
यह लीची आकार में दूसरी किस्मों से बड़ी होती है और इसका आकार थोड़ा दिल जैसा दिखाई देता है.
बॉम्बे लीची
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