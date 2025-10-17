✕
Oct 17, 2025
Prachi-tandon
मटके-सा फूला पेट जाएगा पिचक! बस करें ये 7 काम
पेट की चर्बी कम करने के
लिए लोग तरह-तरह की तरीके अपनाते हैं. लेकिन, मटके-सा फूला पेट पिचक ही नहीं पाता है.
मटके-से फूले पेट की वजह हार्मोनल बदलाव, स्ट्रेस और नींद की कमी का कारण हो सकता है. ऐसे में इसे पिचकाना आसान नहीं होता है.
हर दिन पैदल चलना वजन कम करने में मदद कर सकता है. वॉकिंग के साथ जॉगिंग और वेट लिफ्टिंग भी मदद कर सकती है.
वॉक करें
अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करें. प्रोटीन भूख को कंट्रोल करता है और शुगर की क्रेविंग को रोकता है.
प्रोटीन लें
ज्यादा चीनी खाना बॉडी में इंसुलिन लेवल बिगाड़ती है, जिसकी वजह से पेट पर चर्बी जमती है.
चीनी करें दूर
विटामिन डी की कमी की वजह से भी पेट फूलता है और वजन बढ़ता है. ऐसे हर दिन कम से कम 15 धूप जरूर सेकें.
विटामिन डी
हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करना भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे बॉडी अपनी जरूरतें जमा फैट से पूरा करती है.
फास्टिंग
फाइबर शरीर का पाचन ठीक करता है और हार्मोनल बैलेंस में भी मदद करता है.
फाइबर
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer
Read More
लटकती तोंद से हो गए हैं परेशान, तो पेट की चर्बी कम करने के लिए रोजाना करें इस एक फल का सेवन!
अब SONY पर नहीं दिखेगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला, जानिए कहां फ्री में देख सकते हैं मैच!
‘अल्लाह’ के इस मुस्लिम देश में पी जाती है सबसे ज्यादा शराब
मिल गया है धोखा? तो अपनाएं Move On करने के ये आसान तरीके