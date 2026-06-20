Inkhabar Hindi News

आज भी जहन में जिंदा अमरीश पुरी के ये 7 खौफनाक किरदार

Deepika-pandey
Jun 20, 2026
Jun 20, 2026
Deepika-pandey

मोगैम्बो (मिस्टर इंडिया - 1987)

ठाकुर दुर्जन सिंह (करण अर्जुन - 1995)

मेजर जनरल जे.डी. बख्शी (घायल - 1990)

बैजू ठाकुर (दामिनी - 1993)

भैरवनाथ (नगीना - 1986)

राजा साहब (विरासत - 1997)

बलवंत राय (घायल - 1993)

Read More
आज भी जहन में जिंदा अमरीश पुरी के ये 7 खौफनाक किरदारकमाई तो होगी, लेकिन टैक्स नहीं देना पड़ेगा! जानें कौन-कौन सी आय है पूरी तरह टैक्स फ्रीकिस धर्म को मानते हैं ईशान खट्टर?भोजपुरी की 6 कातिल हसीनाएं