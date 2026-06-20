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आज भी जहन में जिंदा अमरीश पुरी के ये 7 खौफनाक किरदार
Deepika-pandey
Jun 20, 2026
Jun 20, 2026
Deepika-pandey
मोगैम्बो (मिस्टर इंडिया - 1987)
ठाकुर दुर्जन सिंह (करण अर्जुन - 1995)
मेजर जनरल जे.डी. बख्शी (घायल - 1990)
बैजू ठाकुर (दामिनी - 1993)
भैरवनाथ (नगीना - 1986)
राजा साहब (विरासत - 1997)
बलवंत राय (घायल - 1993)
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आज भी जहन में जिंदा अमरीश पुरी के ये 7 खौफनाक किरदार
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