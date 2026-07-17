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प्रियंका चोपड़ा की 7 सुपरहिट फिल्में
Deepika-pandey
Jul 17, 2026
Jul 17, 2026
Deepika-pandey
बर्फी! (Barfi! - 2012)
फैशन (Fashion - 2008)
बाजीराव मस्तानी (Bajirao Mastani - 2015)
मैरी कॉम (Mary Kom - 2014)
डॉन (Don - 2006)
दिल धड़कने दो (Dil Dhadakne Do - 2015)
अग्निपथ (Agneepath - 2012)
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