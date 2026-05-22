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7 सुपरफूड जो बच्चों के दिमाग को बनाएंगे तेज
Shivangi-shukla
May 22, 2026
May 22, 2026
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मछली: ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर सैल्मन, मैकेरल या सार्डिन फिश बच्चों के भोजन में शामिल करें ये मस्तिष्क की कोशिकाओं के निर्माण और याददाश्त बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं.
ब्लूबेरी: एंटीऑक्सीडेंट और एंथोसायनिन से भरपूर ब्लूबेरी मस्तिष्क की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और अल्पकालिक स्मृति में सुधार करते हैं.
पत्तेदार सब्जियां: पालक और केल में फोलिक एसिड, विटामिन के और ल्यूटिन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो ब्रेन को शार्प करते हैं.
अखरोट: यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं.
अंडे: अंडा स्मृति और मनोदशा के नियमन के लिए महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में सहायता करता है.
हल्दी: इसमें करक्यूमिनहोता है, जो एक शक्तिशाली सूजनरोधी और एंटीऑक्सीडेंट यौगिक है जो मस्तिष्क में जमा प्लाक को साफ करने और याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है.
डार्क चॉकलेट: इसमें फ्लेवोनोइड्स और कैफीन होते हैं, जो एकाग्रता बढ़ाते हैं, मूड को बेहतर बनाते हैं और मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं.
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