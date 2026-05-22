7 सुपरफूड जो बच्चों के दिमाग को बनाएंगे तेज

मछली: ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर सैल्मन, मैकेरल या सार्डिन फिश बच्चों के भोजन में शामिल करें ये मस्तिष्क की कोशिकाओं के निर्माण और याददाश्त बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं.