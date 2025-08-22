घर के आस-पास या गली में कहीं भी गंदा या रुका हुआ पानी न रहने दें, क्योंकि यहीं मच्छर सबसे ज्यादा पनपते हैं।
सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग ज़रूर करें, ताकि रातभर आपको मच्छर परेशान न करें।
फुल-स्लीव कपड़े और पैंट पहनें, खासकर शाम और रात के समय, ताकि मच्छर काट ही न पाएं
बच्चों और बड़ों दोनों को सुरक्षित रखने के लिए मॉस्किटो रेपलेंट क्रीम, स्प्रे या कॉइल का इस्तेमाल करें।
घर की खिड़कियों और दरवाजों पर नेट या जाली लगाने से मच्छरों का आना काफी हद तक कम हो जाता है।
कचरा या गंदगी घर के आसपास न इकट्ठा होने दें, क्योंकि गंदगी भी मच्छरों को आकर्षित करती है।
नींबू, तुलसी, अदरक और विटामिन सी से भरपूर चीजें खाने से शरीर की इम्युनिटी मजबूत होती है