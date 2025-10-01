Inkhabar Hindi News
प्रभु श्रीराम से जुड़े 7 चौंका देने वाले रहस्य, जिन्हें शायद ही जानते होंगे आप!

इस बात से तो आप वाकिफ ही होंगे कि श्रीराम जी से जुड़ी तमाम बातें वाल्मीकि रामायण में लिखी गई हैं.

तो ऐसे में आइए जानते हैं प्रभु श्रीराम से जुड़े 7 ऐसे चौंका देने वाले रहस्य के बारे में, जिन्हें बहुत कम लोग जानते होंगे.

प्रभु श्रीराम ने अपने वनवास के दौरान जंगल में आदिवासियों को कपड़े पहनना सिखाया, साथ ही धनुष और बाण बनाना भी सिखाया था.

1- 

ऐसा कहा जाता है कि श्रीराम को अग्निवेश ने दूरबीन के समान एक कांच दिया था, जिससे राम ने दारू पंच अस्‍त्र को देखा था.

2- 

बता दें कि श्रीराम और कृष्ण दोनों ही विष्णु जी के अवतार है लेकिन राम सूर्यवंशी थे और सूर्य की 12 कलाएं ही होती हैं.

3- 

ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि राम जी ने रावण को मारने के बाद लंका का राजा रावण के ही छोटे भाई विभीषण को बना दिया था.

4- 

एक बार इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने कौवे का वेश धारण करके सीता माता के पैर पर चोंच मार दी, तब श्रीराम ने गुस्से में कोवे पर बाण छोड़ दिया था.

5- 

शास्त्रों के अनुसार, जब राम-रावण का युद्ध शुरू हुआ था, तब इंद्रदेव ने राम जी की मदद के लिए अपना दिव्य रथ युद्ध भूमि पर भेजा था.

6- 

जब गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था, तब प्रभु श्रीराम ने ही उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई थी.

7- 

