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चॉकलेट या चिप्स की क्रेविंग का राज़

Kajal-jain
May 15, 2026
May 15, 2026
Kajal-jain

जब कभी अचानक चॉकलेट या मीठे की क्रेविंग होने लगे तो मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, जो तनाव को दूर करने में मदद करता है

पेट भरके खाना खाने के बाद भी बार-बार कुछ खाने का मन हो या भूख लग जाए तो शरीर में प्रोटीन और फाइबर की कमी हो सकती है

शरीर में लेप्टिन और घ्रेलिन नामक हार्मोन की कमी या असंतुलन से भी पेट भरा होने पर खाना खाने का दिल करता है

जब कभी जंक फूड या मीठे की क्रेविंग होने लगे तो ये खराब नींद या स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने की निशानी है

नमकीन, चिप्स, कुरकुरा खाने की क्रेविंग ज्यादा होती है तो अपने सोडियम इंटेक को बैलेंस कर कर लें. ये इसी की कमी का संकेत है

क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियों को डाइट में जोड़ें. भरपूर पानी पिएं.

प्रोटीन इंटेक जैसे दाल, पनीर, नट्स खाएं. 7 से 8 घंटे की नींद लें. मेडिटेशन करें और फास्ट फूड कम से कम खाएं.

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