7 Super Tricks: कपड़ों से मिटा देंगे हर जिद्दी दाग!

कपड़ों पर खून का दाग लग गया है तो ठंडे पानी में बेकिंग सोड़ा मिला और कपड़े को कुछ देर के लिए डिप पर दें या दाग पर लगाएं. फिर रगड़कर धो दें
अक्सर कपड़ों पसीने का दाग लग जाता है जिसे पानी में सिरका मिलाकर दाग वाले स्थान पर डालिए कुछ देर में साफ पानी से दो दीजिए
कपड़ों से तेल के जिद्दी दाग आसानी से नहीं जाते. इन्हें साफ करने के लिए दाग वाली जगह पर नमक रगड़े, फिर पानी से धो दें
हल्दी का दाग लगते ही सुर्ख सफेद कपड़े भी पीले नजर आते हैं लेकिन आप चाहें दही की मदद से इन्हें भी साफ कर सकते हैं
कॉफी और चाय के दाग कहां आसानी से साफ होते हैं. इनकी सफाई के लिए व्हाइट टूथपेस्ट ट्राई कर सकते हैं
यदि किसी कपड़े पर दूसरे कपड़े का रंग लग गया है, तो उसे तुरंत ठंडे पानी से धोएं और सूखने से रोकें
सफेद कपड़ों के लिए ब्लीच या बेकिंग सोडा का घोल इस्तेमाल करें, जबकि रंगीन कपड़ों पर सिरका, नींबू या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करके हल्के हाथों से दाग को साफ करें