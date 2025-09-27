✕
Sep 27, 2025
नवरात्रि की धूम सिर्फ भारत में ही नहीं! जानिए वो 7 देश जहां होती है मां की भक्ति
अब नवरात्रि का पर्व केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया के कई देशों में ये त्योहार मनाया जाता है.
तो आइए जानते हैं ऐसे 7 देशों के बारे में, जहां नवरात्रि में गरबा-डांडिया की धूम के साथ भक्ति का माहौल भी देखने को मिलता है.
यहां के न्यू जर्सी, टेक्सास और कैलिफोर्निया में गरबा नाइट्स किसी संगीत कार्यक्रम से कम नहीं होती है.
अमेरिका-
टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय लोग काफी बड़े स्तर पर पूजा और डांडिया का आयोजन करते हैं.
कनाडा-
यहां पर लीसेस्टर की नवरात्रि को यूरोप की सबसे बड़ी नवरात्रि कहा जाता है.
यूनाइटेड किंगडम-
यहां नवरात्रि को दशैन कहा जाता है जो कि 15 दिन तक चलता है.
नेपाल-
यहां के सिलहट और खुलना में शक्तिपीठों से जुड़ी मान्यताओं के साथ नवरात्रि में मां की पूजा होती है.
बांग्लादेश-
यहां के सिडनी और मेलबर्न में गरबा और दुर्गा पूजा दोनों ही काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं.
ऑस्ट्रेलिया-
बता दें कि यहां के कुआलालंपुर और पेनांग के मंदिरों में विशेष पूजा और गरबा नाइट्स होती हैं.
मलेशिया-
