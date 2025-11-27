Inkhabar Hindi News
दोस्तों के साथ बना रहे हैं वीकेंड पर प्लान, तो जानें पंजाब में घूमने की 7 मस्त जगहें!

क्या आप भी पंजाब में रहते हैं और इस वीकेंड दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन जगह को लेकर कंफ्यूज हैं.

तो आइए आज हम आपको पंजाब में घूमने के लिए ऐसी 7 जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आपको दोस्तों के साथ जरूर जाना चाहिए.

ये केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि शांति और आध्यात्मिकता का भी अद्भुत अनुभव देता है.

अमृतसर का स्वर्ण मंदिर-

यहां शाम की परेड में देशभक्ति का जोश देखने लायक होता है और दोस्तों के साथ ये अनुभव यादगार बन जाता है.

वाघा बॉर्डर-

यहां का रोमांचक राइड्स और वॉटर पार्क दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए परफेक्ट जगह है.

जालंधर का वंडरलैंड पार्क-

इतिहास और वास्तुकला प्रेमियों के लिए ये जगह खास है, जहां पुरानी शान और संस्कृति झलकती है.

पटियाला का किला मुबारक-

ये जगह सिख इतिहास और परंपरा को करीब से जानने का अवसर देता है, जहां का वातावरण बेहद पवित्र है.

आनंदपुर साहिब-

यहां का पवित्र किला, पंजाबी खानपान का स्वाद और लोकल बाजार में शॉपिंग व घूमने का मजा ही कुछ अलग है.

लुधियाना-

ये प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शांत और खूबसूरत जगह है, जहां दोस्तों के साथ बैठकर बातें करना काफी सुकून देता है.

रोपड़ का सतलुज नदी किनारा-

