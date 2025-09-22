✕
Sep 22, 2025
Komal-singh
ऐसी 7 बॉलीवुड फिल्में जो OTT पर मौजूद हैं को भी बोल्ड सीन्स के साथ
Komal kumari
22 September 2025 01:29 PM
inKhabar.com
इस फिल्म के कुछ दृश्य ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से इमोशन और सेक्सुअल टेंशन पर आधारित हैं.
Jism (2003)
यह फिल्म सिल्क स्मिता के जीवन से प्रेरित है.इसमें बोल्ड डांस सीन्स दिखाऐ गए है.
The Dirty Picture
BA Pass एक इरोटिक थ्रिलर है जिसमें युवा और अनुभवी महिलाओं के संबंधों को बहुत खुले तरीके से दिखाया गया है.
Kiss Pass (BA Pass)
दीपा फेथ की फायर समलैंगिकता पर आधारित है और उस समय बेहद असमान रही थी.
Fire (1996)
मीरा नायर निर्देशित यह फिल्म, प्रेम और वासना को एक संवेदनशील तरीका अपनाते हुए दिखाती है.
Kama Sutra: A Tale of Love
इरोटिक थ्रिलर फिल्म में इमरान हाशमी, मल्लिका शेरावत आदि कलाकारों ने इंटिमेट सीन
Murder
