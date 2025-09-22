Inkhabar Hindi News
Sep 22, 2025
Komal-singh

ऐसी 7 बॉलीवुड फिल्में जो OTT पर मौजूद हैं  को भी बोल्ड सीन्स के साथ

 Komal kumari

22 September 2025 01:29 PM

inKhabar.com

इस फिल्म के कुछ दृश्य ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से इमोशन और सेक्सुअल टेंशन पर आधारित हैं.

Jism (2003)

यह फिल्म सिल्क स्मिता के जीवन से प्रेरित है.इसमें बोल्ड डांस सीन्स  दिखाऐ गए है.

The Dirty Picture

BA Pass एक इरोटिक थ्रिलर है जिसमें युवा और अनुभवी महिलाओं के संबंधों को बहुत खुले तरीके से दिखाया गया है.

Kiss Pass (BA Pass)

दीपा फेथ की फायर समलैंगिकता पर आधारित है और उस समय बेहद असमान रही थी.

Fire (1996)

मीरा नायर निर्देशित यह फिल्म, प्रेम और वासना को एक संवेदनशील तरीका अपनाते हुए दिखाती है.

Kama Sutra: A Tale of Love

इरोटिक थ्रिलर फिल्म में  इमरान हाशमी, मल्लिका शेरावत आदि कलाकारों ने इंटिमेट सीन

Murder

Read More
सेंसर से भी आगे निकलीं ये 7 हॉट एंड बोल्ड हिंदी फिल्मेंShailputri Mantra: आज नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री के इन शक्तिशाली मंत्रो का जापहुस्न की रानी Madison Beer ने बोल्डनेस से बढ़ाई इंटरनेट पर गर्मीअतरंगी कपड़ों की क्वीन Urfi Javed के बिकनी लुक्स में हुस्न का जलवा”