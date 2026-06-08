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दोस्ती के नाम 7 बेहतरीन शायरियां, जो सीधे दिल को छू जाएंगी
Kamesh-dwivedi
Jun 08, 2026
Jun 08, 2026
Kamesh-dwivedi
आज 8 जून को नेशनल बेस्ट फ्रेंड्स डे है. इस मौके पर पढ़िए दोस्ती पर 7 शायरी.
दोस्ती वो रिश्ता है जो दिल से निकलता है, सच्चे दोस्त का साथ कभी नहीं छूटता है.
मुझे दोस्त कहने वाले ज़रा दोस्ती निभा दे ये
मुतालबा है हक़ का कोई इल्तिजा नहीं है
तलाश-ए-दोस्त को इक उम्र चाहिए ऐ दोस्त कि एक उम्र तिरा इंतिज़ार हम ने किया
दावे मोहब्बत के मुझे नहीं आते यारो, एक जान है जब दिल चाहे मांग लेना
शहंशाही नहीं इंसानियत अदा कर मेरे मौला, मुझे लोगो पर नहीं दिलो पर राज करना है.
लोग कहते हैं कि तुम्हारी आस्तिन मे साँप है, मगर क्या करें हमारा वजूद ही चंदन का है
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