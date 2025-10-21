✕
Oct 21, 2025
Karishma-upadhyay
कचरा समझकर न फैकें केले का छिलका, जानें इसे चेहरे पर रगड़ने के 7 चमत्कारी फायदे!
केला खाने के फायदे और इसे इस्तेमाल करके घरेलू नुस्खे आजमाने के फायदों से तो हर कोई वाकिफ हैं.
ऐसे में आइए आज हम आपको चेहरे पर केले का छिलका रगड़ने के 7 चमत्कारी फायदों के बारे में बताते हैं.
केले के छिलके में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो पिंपल्स को कम करते हैं, साथ ही मुंहासों से राहत दिलाते हैं.
बता दें कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो त्वचा को ग्लोइंग बनाते हैं.
इसका छिलका स्क्रबर की तरह काम करता है, जो डेड स्किन हटाने में काफी मदद करता है.
इसमें ल्यूटिन और विटामिन C होता है जो झुर्रियों को कम करके एजिंग को धीमा करता है.
ऐसे में रोजाना इसका इस्तेमाल करने से चेहरे के दाग-धब्बे हल्के होने लगते हैं.
केले का छिलका त्वचा को ठंडक देता है, साथ ही सूजन कम करने में भी मदद करता है.
बता दें कि ये त्वचा को नमी देता है, साथ ही स्किन को मॉइस्चराइज करके रूखापन दूर करता है.
