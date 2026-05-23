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गर्मी में सत्तू खाने के 7 फायदे
Kamesh-dwivedi
May 23, 2026
May 23, 2026
Kamesh-dwivedi
गर्मियों के मौसम में सत्तू खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है.
सत्तू को अक्सर शरीर का "प्राकृतिक एसी" कहा जाता है. इसे पीने से शरीर का आंतरिक तापमान कम होता है.
यह पोटेशियम और मैग्नीशियम का प्राकृतिक भंडार है. यह शरीर को हाइड्रेट करता है और प्राकृतिक रूप से नमक की पूर्ति करता है.
सत्तू जटिल कार्बोहाइड्रेट और पौधों से प्राप्त प्रोटीन से भरपूर होता है. यह धीरे-धीरे पचता है, जिससे आप दिन भर ऊर्जावान बने रहते हैं.
सत्तू में मौजूद अघुलनशील आहार फाइबर आपके पाचन तंत्र को साफ रखता है.
इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जिससे शुगर कंट्रोल रहता है.
सत्तू गर्मी के लिए रामबाण माना जाता है.
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