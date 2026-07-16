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सुगंध ही नहीं औषधीय गुणों के लिए भी है तेज पत्ता, होंगे ये फायदे
Deepika-pandey
Jul 16, 2026
Jul 16, 2026
Deepika-pandey
पाचन तंत्र को मजबूत करता है.
ब्लड शुगर नियंत्रित करता है.
सूजन और दर्द से राहत देता है.
हृदय के लिए फायदेमंद
सांस संबंधी समस्याओं में लाभकारी
तनाव और चिंता कम करता है.
मस्तिष्क के लिए फायदेमंद
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