Inkhabar Hindi News
Nov 22, 2025
Karishma-upadhyay

दोस्तों के साथ बना रहे हैं प्लान? तो जानें मसूरी के आसपास घूमने के लिए 7 खूबसूरत जगहें!

क्या आप भी दोस्तों के साथ 2 से 3 दिन देहरादून और मसूरी घूमने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कहां-कहां जाना हैं.

तो आइए आज हम आपको मसूरी के आसपास घूमने के लिए 7 ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आपको जरूर जाना चाहिए.

ये मसूरी का एक फेमस झरना है, जहां आप दोस्तों के साथ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं.

केम्प्टी फॉल्स-

यहां से आप हिमालय की चोटियों और खूबसूरत वादियों का नजारा देख सकते हैं, जो रोपवे से भी जुड़ा हुआ है.

गन हिल-

ये मसूरी का एक खूबसूरत और शांत रास्ता है, जो टहलने और प्रकृति का आनंद लेने के लिए एक परफेक्ट जगह है.

कैमल बैक रोड-

ये एक सुंदर बगीचा है जहां आप विभिन्न प्रकार के फूल और एक कृत्रिम झील देख सकते हैं, ये पिकनिक के लिए बेहतरीन जगह है.

कंपनी गार्डन-

ये मसूरी के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है, जहां से हिमालय की बर्फीली चोटियों का नजारा दिखाई देता है.

लाल टिब्बा-

ये एक इको-फ्रेंडली पार्क है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है, जहां आप परिवार के साथ समय बिता सकते हैं.

धनोल्टी इको पार्क-

ये एक और खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो ट्रैकिंग और कैंपिंग के शौकीनों के बीच काफी लोकप्रिय है.

नाग टिब्बा-

Read More
लंबी हाइट वाले लड़कों को डेट करना क्यों पसंद करती हैं लड़कियां?24 नवंबर का दिन इन राशियों के लिए रहेगा बेस्टआयुष्मान कार्ड के क्या हैं फायदे? जानें यहांरात को सोते समय नाभि में तेल लगाने से क्या होता है? कौन सा तेल है इसके लिए सबसे सही!