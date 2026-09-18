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शनिवार को 6 गलतियां कीं तो झेलना शनि देव का भयंकर प्रकोप!

Kajal-jain
Sep 18, 2026
Sep 18, 2026
Kajal-jain

बाल और नाखून काटना  इस दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना या नाखून काटना अशुभ माना जाता है. इससे शनि दोष लगता है.

लोहे का सामान खरीदना शनिवार को लोहे या लोहे से बनी चीजें घर नहीं लानी चाहिए. इसे शनि देव से संबंधित माना जाता है, जिससे उनकी नाराजगी बढ़ सकती है.

तेल और नमक की खरीददारी इस दिन बाजार से सरसों का तेल, नमक या काली उड़द की दाल नहीं खरीदनी चाहिए. इससे आर्थिक तंगी और कष्ट आ सकते हैं.

जूते-चप्पल खरीदना इस दिन नए जूते या चप्पल विशेषकर काले रंग के खरीदने से कार्यों में रुकावट आती है और सफलता देर से मिलती है.

पैसों का लेन-देन शनिवार के दिन किसी को उधार पैसा देने या लेने से बचना चाहिए. इस दिन दिया गया धन वापस मिलने में कठिनाई होती है.

तामसिक भोजन इस दिन मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए.

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