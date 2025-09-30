✕
Sep 30, 2025
Karishma-upadhyay
डेस्टिनेशन वैडिंग का कर रहे हैं प्लान, तो राजस्थान की ये 6 जगहें हैं आपके लिए परफेक्ट!
ज्यादातर लोग आजकल डेस्टिनेशन वैडिंग करना पसंद करते हैं, वो भी खासकर राजस्थानी स्टाइल में.
ऐसे में अगर आप भी डेस्टिनेशन वैडिंग का सपना देख रहे हैं, लेकिन जगह को लेकर काफी कंफ्यूज हैं.
तो आइए आज हम आपको 6 ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में बताते हैं, जो किसी परियों की कहानी से कम नहीं हैं.
इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है, जो अपने रॉयल पैलेस और रोमांटिक माहौल के लिए मशहूर है.
उदयपुर-
यहां आपको देखने के लिए राजसी हवेलियां और किले मिलेंगे, जो कि रंगीन संस्कृति से भरपूर है.
जयपुर-
बता दें कि इस नीले शहर में शाही शादी का अनुभव काफी अलग और अनोखा होता है.
जोधपुर-
यहां के रेगिस्तान की रेत पर सितारों के नीचे शादी करना किसी सपने से कम नहीं होता है.
जैसलमेर-
ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, जहां लोग शांति से भव्यता के साथ शादी करने का सपना देखते हैं.
माउंट आबू-
ऐसे में बता दें कि यहां के जंगलों के बीच रॉयल रिसॉर्ट्स में एडवेंचर वैडिंग करना काफी अनोखा माना जाता है.
रणथंभौर-
