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रात में खिलने वाले 6 फूल, जिनकी खुशबू कर देती है मदहोश
Shivangi-shukla
Jun 11, 2026
Jun 11, 2026
Shivangi-shukla
मूनफ्लावर: इसमें बड़े, चमकदार सफेद, तुरही के आकार के फूल होते हैं जो शाम को तेजी से खिलते हैं और सुबह बंद हो जाते हैं
ईवनिंग प्रिमरोज़: यह पौधा अपने खूबसूरत पीले फूलों के लिए जाना जाता है जो सूर्यास्त के समय खिलते हैं
रात की रानी: सूर्यास्त के बाद खिलने वाले ये फूल एक तीव्र और मनमोहक खुशबू बिखेरते हैं
नाइट फ्लोक्स: यह एक दिलचस्प बारहमासी पौधा है जो अपने छोटे, तारे के आकार के फूलों के लिए जाना जाता है। ये फूल मनमोहक मीठी सुगंध बिखेरते हैं.
ब्रह्म कमल: यह हिमालय का एक रहस्यमय फूल है. यह एक दुर्लभ और पवित्र रात्रि में खिलने वाला पौधा है.
एंजेल ट्रम्पेट: ये अनोखे और सुगंधित फूल मुख्य रूप से रात में खिलते हैं और जैसे ही दिन ढलता है, अपनी मीठी और मदहोश कर देने वाली सुगंध बिखेरते हैं
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रात में खिलने वाले 6 फूल, जिनकी खुशबू कर देती है मदहोश
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