रात में खिलने वाले 6 फूल, जिनकी खुशबू कर देती है मदहोश

एंजेल ट्रम्पेट: ये अनोखे और सुगंधित फूल मुख्य रूप से रात में खिलते हैं और जैसे ही दिन ढलता है, अपनी मीठी और मदहोश कर देने वाली सुगंध बिखेरते हैं