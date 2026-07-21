✕
बर्फ की तरह पिघलेगा मोटापा, बस इन ड्रिंक्स का करें सेवन
Preeti-rajput
Jul 21, 2026
Jul 21, 2026
Preeti-rajput
लौंग का तेल सूखे फूलों की कलियों को आसवित करके बनाया जाता है।जो लौंग के पेड़ से एकत्र किए जाते हैं। पेड़ के अन्य भागों
शहद-नींबू पानी
रातभर भिगोया हुआ जीरा पानी सुबह खाली पेट पिएं. ये पाचन को बेहतर रखने में सहायक हो सकता है.
जीरा पानी
दालचीनी को पानी में भिगोकर या उबालकर पिएं. ये मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने में मदद कर सकती है.
दालचीनी का पानी
रातभर भिगोई हुई मेथी का पानी सुबह पिएं. इसमें मौजूद फाइबर वजन घटाने की डाइट में मददगार हो सकता है.
मेथी का पानी
सौंफ का पानी पाचन को बेहतर रखने और शरीर को हल्का महसूस कराने में मदद कर सकता है.
सौंफ का पानी
गुनगुने पानी में अदरक उबालकर पिएं. ये पाचन और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने में सहायक हो सकता है.
अदरक का पानी
नोट: ये जानकारी सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. किसी भी स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए डॉक्टर से परामर्श जरूर लें.
Read More
बर्फ की तरह पिघलेगा मोटापा, बस इन ड्रिंक्स का करें सेवन
कौन हैं ऐश्वर्या? जिन्होंने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत
टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे की धरती पर रखा कदम, खास तरीके से हुआ स्वागत
किन लोगों को नहीं खाना चाहिए पपीता?