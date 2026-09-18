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6 शक्तिशाली हनुमान मंत्र, हर लेंगे आपके सारे संकट!
Kajal-jain
Sep 18, 2026
Sep 18, 2026
Kajal-jain
मन की शांति और आत्मविश्वास के लिए... 'ॐ हं हनुमते नमः'
जीवन के कष्ठ और दुर्भाग्य दूर करने के लिए... 'ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा'
भय और नकारात्मकता हटाने के लिए... 'ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट्'
बुद्धि, ज्ञान और सात्विक ऊर्जा के लिए... 'ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमह। तन्नो हनुमत् प्रचोदयात॥'
शत्रु निवारण और संकट मुक्ति के लिए... 'ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय। सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा॥'
संकट और बुरी नजर से रक्षा... 'ॐ नमो भगवते पंचवदनाय आग्नेयाय हनुमते नमः'
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