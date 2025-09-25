✕
Sep 25, 2025
Karishma-upadhyay
दांतों का दर्द कर रहा है परेशान? तो जरूर आजमाकर देखें ये 6 घरेलू नुस्खे
इस बात से तो आप वाकिफ होंगे कि दांतों का दर्द एक आम लेकिन बेहद तकलीफदेह समस्या है.
जिसकी वजह से खाने-पीने और बोलने में काफी परेशानी होती है.
ऐसे में आइए जानते हैं 6 आसान उपायों के बारे में, जिसकी मदद से तुरंत राहत पाई जा सकती है.
दर्द वाले हिस्से पर लौंग का तेल लगाने से सूजन और दर्द में काफी आराम मिलता है.
लौंग का तेल-
पानी में नमक मिलाकर कुल्ला करने से संक्रमण और दर्द कम होता है.
नमक-
इसके पेस्ट में एंटीबायोटिक गुण होते है, जो बैक्टीरिया और दर्द दोनों से लड़ते हैं.
लहसुन-
ये दांतों को सुन्न कर देती है, जिससे दर्द में काफी राहत महसूस होता है.
पुदीने की चाय-
दांतों के दर्द और सूजन को कम करने के लिए बर्फ से सेकना एक बेहतरीन ऑप्शन है.
बर्फ-
हल्दी का पेस्ट एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है, जो दर्द और सूजन में राहत देता है.
हल्दी-
