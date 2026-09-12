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एल्युमिनियम फॉयल के 6 जबरदस्त कमाल, कभी सोचे नहीं होंगे!

Kajal-jain
Sep 12, 2026
Sep 12, 2026
Kajal-jain

कैंची-चाकू तेज करें एल्युमिनियम फॉयल को मोड़ें और उसे कैंची से कई बार काटें, चाकू को भी रगड़ सकते हैं

वाई-पाई सिग्नल बूस्ट राउटर के पीछे एल्युमिनियम फॉयल को ऐसे लगाएं कि सिग्नल आपकी तरफ डायवर्ट हो जाए

जंग हटाएं किचन में कढ़ाई, कुकर या तवे को एल्युमिनियम फॉयल से रगड़ें, देखते ही देखते कालिख निकल जाएगा

स्टैटिक खत्म करें वॉशिंग मशीन में कपड़े आपस में चिपक या फंस जाते हैं तो एल्युमिनियम फॉयल की बॉल्स डालें

डबल हीट प्रेस यदि इस्त्री करने पर भी कपड़ों की सिलवटें नहीं जाती तो बोर्ड कवर के नीचे एक बार एल्युमिनियम फॉयल बिछाएं जो काफी लंबा चलेगा

चांदी चमकाएं एल्युमिनियम फॉयल को गर्म पानी में डालें और साथ में बेकिंग भी डालें, अब इसमें अपने चांदी के गहनें डाल लें कुछ देर में चमक उठेंगे

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