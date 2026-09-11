6 हसीनाएं, जिन्होंने फिल्मों में निभाई चुड़ैल और भूतनी के रोल

Kamesh-dwivedi

हाल ही में हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘नई नवेली’ का टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें यामी गौतम डायन के किरदार में दिखीं. यामी गौतम से पहले भी कई हसीनाओं ने पर्दे पर चुड़ैल और भूतनी के किरदार निभाए हैं.