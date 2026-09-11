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6 हसीनाएं, जिन्होंने फिल्मों में निभाई चुड़ैल और भूतनी के रोल

Kamesh-dwivedi
Sep 11, 2026
Sep 11, 2026
Kamesh-dwivedi

हाल ही में हॉरर-कॉमेडी  फिल्म ‘नई नवेली’ का टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें यामी गौतम डायन के किरदार में दिखीं. यामी गौतम से पहले भी कई हसीनाओं ने पर्दे पर चुड़ैल और भूतनी के किरदार निभाए हैं.

मौनी रॉय- द भूतनी

अदा शर्मा- 1920

ईशा कोप्पिकर- कृष्णा कॉटेज

जान्हवी कपूर- रूही

कोंकणा सेन शर्मा- एक थी डायन

सोहा अली खान- छोरी 2

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