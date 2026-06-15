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दिल्ली में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 6 दर्शनीय स्थल
Jp-yadav
Jun 15, 2026
Jun 15, 2026
Jp-yadav
कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है.
इंडिया गेट दिल्ली शहर के केंद्र में स्थित एक विशाल युद्ध स्मारक है.
लोटस टेम्पल बहाई धर्म का एक मंदिर है जो कमल के फूल के आकार का है.
अक्षरधाम मंदिर यमुना नदी के तट पर स्थित है.
दिल्ली का लाल किला भी पर्यटकों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है.
जामा मस्जिद भी घूमने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है.
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