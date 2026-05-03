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चेहरे पर टमाटर लगाने के 6 फायदे

Kamesh-dwivedi
May 03, 2026
May 03, 2026
Kamesh-dwivedi

टमाटर चेहरे के लिए काफी फायदेमंद होता है. जानें इनके फायदे.

स्किन में जमा गंदगी और तेल को साफ करने में मदद करता है.

चेहरे को हमेशा ताजा बनाए रखता है.

त्वचा पर मौजूद झुर्रियों को भी दूर करता है.

सूरज से होने वाली दिक्कतों से भी बचाता है.

चेहरे को हमेशा ग्लो बनाए रखता है.

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