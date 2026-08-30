Inkhabar Hindi News

6 एक्ट्रेसेस, जिन्होंने करियर के शिखर पर छोड़ी फिल्मी दुनिया

Kamesh-dwivedi
Aug 30, 2026
Aug 30, 2026
Kamesh-dwivedi

बॉलीवुड में ऐसी कई हसीनाएं हैं, जिनका एक वक्त फिल्मों में जादू चलता था. लेकिन जब वह करियर की बुलंदियों पर थीं, तो अचानक उन्होंने फिल्मी दुनिया छोड़ दी.

भाग्यश्री

अनु अग्रवाल

ममता कुलकर्णी

जायरा वसीम

सना सईद

मंदाकिनी

Read More
रजत दलाल का थार पार्किंग को लेकर विवादइन 5 स्मार्टफोन में मिलती है अच्छी परफॉर्मेंसजब सुभाष घई और सलमान खान की हुई लड़ाईT20 के सबसे बड़े रनवीर! पोलार्ड नंबर-1, जानें टॉप-5 में कौन?