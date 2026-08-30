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6 एक्ट्रेसेस, जिन्होंने करियर के शिखर पर छोड़ी फिल्मी दुनिया
Kamesh-dwivedi
Aug 30, 2026
Aug 30, 2026
Kamesh-dwivedi
बॉलीवुड में ऐसी कई हसीनाएं हैं, जिनका एक वक्त फिल्मों में जादू चलता था. लेकिन जब वह करियर की बुलंदियों पर थीं, तो अचानक उन्होंने फिल्मी दुनिया छोड़ दी.
भाग्यश्री
अनु अग्रवाल
ममता कुलकर्णी
जायरा वसीम
सना सईद
मंदाकिनी
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