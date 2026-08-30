6 एक्ट्रेसेस, जिन्होंने करियर के शिखर पर छोड़ी फिल्मी दुनिया

Kamesh-dwivedi

बॉलीवुड में ऐसी कई हसीनाएं हैं, जिनका एक वक्त फिल्मों में जादू चलता था. लेकिन जब वह करियर की बुलंदियों पर थीं, तो अचानक उन्होंने फिल्मी दुनिया छोड़ दी.