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6 एक्टर्स, जिन्होंने टीचर की भूमिका से जीता दर्शकों का दिल

Kamesh-dwivedi
Sep 05, 2026
Sep 05, 2026
Kamesh-dwivedi

फिल्मी दुनिया में ऐसे कई एक्टर्स हैं, जिन्होंने शिक्षक की भूमिका निभाकर लोगों का दिल जीतने का काम किया है.

सुष्मिता सेन

शाहरुख खान

रानी मुखर्जी

ऋतिक रोशन

आमिर खान

अमिताभ बच्चन

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