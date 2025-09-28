6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया मंत्र

✕
6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुध
ारने का नया मंत्र
ये एक आसान एक्सरसाइज़ पैटर्न है, जिसमें रोज़ 6 दिन, 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से वॉक करनी होती है
ये टेक्निक सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं, बल्कि दिल, फेफड़ों और हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करती है
सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा रहता है, खाली पेट सुबह की वॉक ज्यादा असरदार मानी जाती है
कम से कम 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बनाए रखें, धीरे-धीरे रफ्तार बढ़ाएँ ताकि शरीर आसानी से एडजस्ट कर सके
जिन्हें वजन घटाना है, डायबिटीज या हाई बीपी कंट्रोल करना है, उनके लिए यह वॉकिंग टेक्निक बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है
हार्ट पेशेंट्स या जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, उन्हें इस टेक्निक को अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए
वॉकिंग के दौरान म्यूजिक सुनें, किसी फ्रेंड के साथ चलें और रोज़ अपनी प्रोग्रेस नोट करें ताकि बोरियत न लगे.
