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तेजी से वजन घटाने में असरदार हैं ये 5 चीजें!
Lalit-kumar
Jul 26, 2026
Jul 26, 2026
Lalit-kumar
आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल-खानपान कई गंभीर बीमारियों की वजह बन चुकी है.
शरीर का बढ़ता मोटापा इनमें से एक है. दुनियाभर में इससे पीड़ितों की फेहरिस्त लंबी है.
डाइटिशियन खुशबू शर्मा कहती हैं, वजन कम करने में कुछ नेचुरल चीजें काफी असरदार हैं.
सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस और एक चम्मच शहद मिलाकर पीएं.
जीरे में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी और पाचन सुधारने वाले तत्व वजन घटाने में मदद करते हैं.
मेथी के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं, जो भूख कम करते हैं और ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं.
ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स फैट बर्निंग को बढ़ाते हैं. जिससे वजन घटता है.
दालचीनी ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है. सुबह गुनगुने पीनी में पीएं.
इन ड्रिंक्स को सुबह खाली पेट लेने से ही फायदा मिलेगा. लेकिन ध्यान रखें नियमित व्यायाम ज़रूरी है.
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