गर्मी में बेफिक्र खाएं 5 ड्राई फ्रूट, पर इस तरीके से!

लोगों का मानना है कि गर्मी में ज्यादा मेवा खाने से बॉडी हीट, एसिडिटी, पिंपल्स, डाइजेस्टिव इशू, लो एनर्जी और डीहाइड्रेशन पैदा कर सकते हैं
अच्छी बात ये है कि आप सही तरीके से ड्राईफ्रूट्स खाएंगे तो सही मेवे नेचुरल एनर्जी, बैटर डाइजेशन, ग्लोइंग स्किन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और कूलिंग इफेक्ट जनरेट करेंगे
एक्सपर्ट बताते हैं कि गर्मी में ड्राईफ्रूट्स को भिगोकर सुबह खाली पेट या नाश्ते में खाएं तो शरीर में एनर्जी, न्यूट्रिएंट और कूलिंग बढ़ाते हैं
बादाम: गर्मी के सीजन में 5-6 बादाम रात में भिगोएं और सुबह छिलका निकालकर खाएं. ये स्किन, ब्रेन और गट हेल्थ इंप्रूव करते हैं
किशमिश: जो लोग मीठा खाने के शौकीन हैं और डाइटिंग पर हैं, वो रात में भिगोए हुए किशमिश खाएं. ये हीट से प्रोटेक्शन और इंस्टेंट एनर्जी पैदा करती है
खजूर: कहा जाता है कि खजूर गर्म होते हैं, लेकिन दिन 1-2 भीगे हुए खजूर डायजेशन इंप्रूव करते हैं. हालांकि सूखे हुए खजूर नहीं खाने चाहिए. इन्हें रात को भिगोकर सुबह नाश्ते में खाएं.
अंजीर: ये मेवा पोषक तत्वों की खान है, जो गट के साथ स्किन हेल्थ को भी बेहतर बनाए रखता है. ये ड्राईफ्रूट एनर्जी का पावरहाउस भी है
खोपरा: सूखा हुआ नारियल टेस्टी होता है. लोग इसे मिठाई और डिशेज में यूज करते हैं, लेकिन इसे धोकर सुबह खाली पेट खाने हेल्दी फैट्स मिलते हैं और बॉडी अंदर से कूल रहती है