गर्मी में बेफिक्र खाएं 5 ड्राई फ्रूट, पर इस तरीके से!

खजूर: कहा जाता है कि खजूर गर्म होते हैं, लेकिन दिन 1-2 भीगे हुए खजूर डायजेशन इंप्रूव करते हैं. हालांकि सूखे हुए खजूर नहीं खाने चाहिए. इन्हें रात को भिगोकर सुबह नाश्ते में खाएं.