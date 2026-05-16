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रोज 5 भीगे बादाम खाने से शरीर में दिखने लगते हैं ये बड़े बदलाव, ऐसे दिखेगा असर
Ranjana-sharma
May 16, 2026
May 16, 2026
Ranjana-sharma
रोज सुबह 5 भीगे बादाम खाने की आदत आपकी सेहत को कई बड़े फायदे दे सकती है. बादाम में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन ई और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.
क्यों फायदेमंद हैं भीगे बादाम?
भीगे बादाम पेट के लिए ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं. ये पाचन को बेहतर बनाते हैं और पेट फूलने या भारीपन जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करते हैं.
पेट को मिलती है राहत
अगर दिनभर थकान महसूस होती है तो भीगे बादाम आपकी मदद कर सकते हैं. इनमें मौजूद हेल्दी फैट्स और प्रोटीन शरीर को धीरे-धीरे एनर्जी देते हैं.
दिनभर बना रहता है एनर्जी लेवल
बादाम में विटामिन ई भरपूर होता है जो त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद करता है. इससे स्किन को धूप और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से भी बचाव मिलता है.
त्वचा पर आता है नेचुरल ग्लो
रोजाना भीगे बादाम खाने से दिल की सेहत भी बेहतर रहती है. ये खराब कॉलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कॉलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं.
दिल की सेहत रहती है बेहतर
बादाम दिमाग के लिए भी बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. इसमें मौजूद पोषक तत्व मेमोरी और ब्रेन एक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.
मेमोरी होती है तेज
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