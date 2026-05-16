रोज 5 भीगे बादाम खाने से शरीर में दिखने लगते हैं ये बड़े बदलाव, ऐसे दिखेगा असर

बादाम में विटामिन ई भरपूर होता है जो त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने में मदद करता है. इससे स्किन को धूप और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से भी बचाव मिलता है.