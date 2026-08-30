5 नेता जिन्होंने डिग्री लेने के लिए नहीं देखी उम्र
Shristi-s
Aug 30, 2026
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5 नेता जिन्होंने डिग्री लेने के लिए नहीं देखी उम्र
पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर सासंद चरणजीत सिंह चन्नी 63 साल की उम्र में वह पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा देने पहुंचे.
अब वह मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा के बाद पब्लिक पॉलिसी रिफॉर्म के क्षेत्र में PhD करने की योजना बता चुके हैं.
ऐसे में चलिए जानें उन 4 दिग्गज नेताओं के बारे में जिन्होंने शिक्षा के लिए उम्र नहीं देखी और डिग्रियां हासिल की.
हरियाणा के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 2017 में 82 साल की उम्र में उन्होंने तिहाड़ जेल से 10वीं की परीक्षा दी थी.
उसके बाद उन्होंने 87 की उम्र में 12वीं की परीक्षा दी, लेकिन उनके 12वीं के परिणाम को रोक दिया गया था.
पंजाब के आप नेता गुरदेव सिंह देव मान ने 1998 में 12वीं पूरी की थी, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई बीच में छूट गई थी. इसके बाद उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू की और 52 साल की उम्र में ग्रेजुएशन के तीसरे साल की परीक्षा देने पहुंचे.
पंजाब के दिवंगत आप विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी ने भी देर से अपनी कॉलेज शिक्षा पूरी की. 44 साल की उम्र में उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की थी.
पंजाब की आप नेता सरवजीत कौर माणुके ने 41 की उम्र में अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री पूरी की.
इन नेताओं की कहानियां अलग-अलग हैं, लेकिन संदेश एक ही है पढ़ाई सिर्फ स्कूल-कॉलेज की उम्र तक सीमित नहीं है.