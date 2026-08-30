5 नेता जिन्होंने डिग्री लेने के लिए नहीं देखी उम्र

पंजाब के आप नेता गुरदेव सिंह देव मान ने 1998 में 12वीं पूरी की थी, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई बीच में छूट गई थी. इसके बाद उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू की और 52 साल की उम्र में ग्रेजुएशन के तीसरे साल की परीक्षा देने पहुंचे.